Сборная Украины вместе с национальными командами других стран приняла участие в торжественной церемонии закрытия летних Олимпийских игр в Токио.

Торжество началось с поднятия "солнечного флага" страны-хозяйки ОИ-2020 – Японии. Сразу после этого стартовал Парад наций. Первыми, на правах учредителей античных Олимпиад, вышли знаменосцы Греции.

Флаг сборной Украины несла наша мультимедалистка Людмила Лузан. На Играх-2020 украинка завоевала серебро в заплыве на каноэ-двойке вместе с Анастасией Четвериковой, а также бронзовую медаль в каноэ-одиночке.

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За знаменосцами шагали атлеты, которые смогли остаться в Токио. Из-за карантина участники Игр были обязаны выехать с Олимпийской деревни в течение 2 суток после завершения выступлений.

В общем нашу страну представили 158 олимпийцев в 25-ти видах спорта и 30-ти дисциплинах, это наименьший состав сборной Украины за всю историю выступлений на летних Играх.

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В Токио отечественные атлеты установили еще два национальных антирекорда – добыли наименьшее количество золотых наград и заняли самое низкое место в медальном зачете.

По традиции, во время торжественной церемонии закрытия Олимпиады состоялось награждение призеров мужского марафона – одной из старейших спортивных дисциплин в мире. В этом году впервые в истории ОИ наградили также призеров женского марафона.

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Отметим, Украину в этой дисциплине представили 6 спортсменов (3 женщины и 3 мужчины), но только одна из них – Евгения Прокофьева – смогла прийти к финишу.

Завершающей частью церемонии стала символическая передача олимпийского флага. Мэр Токио отдал его президенту МОК Томасу Баху, а тот передал знамя мэру Парижа – звучит Марсельеза.

Отметим, следующим городом-хозяином Олимпиады-2024 станет столица Франции. Впервые в истории Олимпийских игр главный летний спортивный форум планеты состоится уже через 3 года, а не 4. Это связано с тем, что ОИ-2020 были перенесены на один год из-за пандемии COVID-19.

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