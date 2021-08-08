Кількість його медалей та нагород вражає. За свою спортивну кар'єру Володимир Голубничий здобув безліч перемог, а її вершиною стали всі три види олімпійських медалей: два золота, срібло та бронза.

Від вантажника до чемпіона

Володимир Голубничий – один з найбільш легендарних легкоатлетів в історії, а його ім'я є символом спортивної ходьби. На змаганнях та турнірах він пройшов тисячі кілометрів. Скільки саме? Володимир Степанович відповідав, що не любить цифр. "У спеку, дощ, мороз і вітер – щоденно по 15-20 кілометрів. І так майже 40 років", – ділився спортсмен вихідними даними для підрахунку.

За всіма тріумфами Володимира Голубничого ховалася титанічна праця. Якось олімпійський чемпіон вразив відвертістю і заявив, що вдруге не зміг би пройти такий шлях.

Усе своє життя атлет провів у одному місті. У Сумах він з'явився на світ, там і минуло його дитинство у час війни. Його спортивний шлях починався з метання списа та штовхання ядра. Далі були лижі, де хлопець почав робити перші успіхи та лише згодом спортивна ходьба.

Раніше в Міністерстві молоді та спорту спрогнозували, що на Олімпіаді-2020 Україна здобуде 13-15 медалей. Та в підсумку на Іграх у Токіо наші спортсмени вибороли 19 нагород! Разом із партнером проекту Parimatch вітаємо "синьо-жовтих" та бажаємо нових звитяг!

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Коронною для Голубничого стала дистанція у 20 кілометрів. У 1955-му, коли хлопцеві виповнилося 19, він встановив світовий рекорд, перевершивши чеха Йозефа Долежала – 1 година 30 хвилин та 36 секунд. Навіть після цього Володимир не покидав надії спробувати себе у лижних перегонах і паралельно навчався у Київському інфізі.

Про свої студентські роки Голубничий згадував із меланхолією та нотками суму. У вільний час хлопець працював вантажником на кондитерській та маргариновій фабриці. А ще постійно відчував голод, який не покидав юнака з дитячих років. "Він допомагав наполегливіше братися за тренування", – розповідав потім Володимир Степанович.

Прем'єра у Римі та драма у Мехіко

Незабаром Голубничий зіткнувся з черговим випробуванням – підвело здоров'я. Періодичний біль у правому боці не давав спокою – лікарі діагностували проблеми з печінкою. На щастя, все минулося і хлопець готувався до своєї першої Олімпіади. Перед самими зборами він брав участь у змаганнях з метання гирі. Начебто через дощ тягар вислизнув з руки і приземлився Володимиру на коліно. Знову боротьба з організмом, демонстрація сили волі та врешті-решт така бажана поїздка у Рим.

Володимир Голубничий / фото з архіву Володимира Голубничого

Перша з п'яти Олімпіад Голубничого стала місцем відліку його домінування у спортивній ходьбі. У Римі 24-річний Володимир виграв золото. Ще через чотири роки у Токіо українець знову потрапив на п'єдестал. Щоправда, спортсмен вкотре зустрівся з труднощами. На старті дистанції Голубничий відчув сильний головний біль, а згодом ще й упав. Кінцівку маршруту подолав на морально-вольових і фінішував третім.

Партійне керівництво розцінило результат усієї команди як незадовільний. Не змінили жорсткість оцінок навіть вагомі фактори, зокрема, кліматичні умови. Голубничий розцінив цей результат, як додаткову мотивацію. Одноманіття зборів, постійні тренування і чимало проміжних етапів на чемпіонатах світу та Європи – ходьба, ходьба, ходьба.

Напередодні Мехіко-1968 тренери та спортсмени врахували огріхи токійських ігор. На фінальних метрах між Голубничим та мексиканцем Хосе Педрасою розгорнулася епічна боротьба. Українець ледве не втратив лідерство і випередив суперника всього лиш на 1,7 секунди! Нехай фахівці потім звертали увагу на недосконалу техніку Педраси, втім Голубничий абстрагувався від цього і зробив усе необхідне на трасі.

Король повертається

На четверті Олімпійські ігри у Мюнхен Голубничий вирушав у поважному 36-річному віці. Проте знову повернувся у Суми з нагородою. Цього разу срібло. Голубничий пізніше згадував, як після нагородження звідусіль тільки й лунало про кінець кар'єри. Тим неймовірнішою стала перемога українця через два роки на чемпіонаті світу 1974-го у Римі. З моменту золотого тріумфу в столиці Італії минуло 14 років. Володимир виявився єдиним учасником Олімпіади 1960-го, який повернувся у Вічне місто на світову першість. І виграв її!

Наступного дня італійська преса вибухнула новинами про 38-річного чемпіона з особливою усмішкою – він знову підкорив Рим. А пізніше відправився на свою п'яту Олімпіаду у Монреаль. Голубничий перехитрив час і обманув природу. Спортсмен відчував свій організм і продовжував тренуватися. У Канаді Володимир Степанович, знесилений хворобою, яка застала його зненацька перед змаганнями, фінішував лише сьомим. Більш ніж достойний результат 40-річного атлета.

Володимир Голубничий / фото sumy.today

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Цьогоріч у другий день літа легендарному спортсмену виповнилося 85. Він мешкає у рідних Сумах і вкрай рідко виходить з дому. Його рекорди давно оновлені, проте в історії назавжди залишаться подвиги людини, яка підкорила час і завоювала серця багатьох своєю унікальною ходьбою та особливою добродушною посмішкою.