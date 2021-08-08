У 16 день Олімпійських ігор у Токіо Олена Старікова принесла Україні фінальне срібло.

Представники України в олімпійському марафоні Богдан-Іван Городиський, Микола Нижник та Олександр Ситковський не змогли дійти до фінішу. Переможцем забігу став кенієць Еліуд Кіпчоґе (2:08:38), срібло виграв нідерландець Абді Нагейє (2:09:58), а бронзу – бельгієць Башир Абді (2:10:00).

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Велогонщиця Олена Старікова пробилась до фіналу жіночого велотреку, де поступилася представниці Канади Келсі Мітчелл. Старікова завоювала для України останню медаль токійської Олімпіади – срібло. Зауважимо, українська спортсменка на Іграх-2020 також змагалась у командному спринті (8-е місце) та кейріні (4-е місце). ОІ-2020 були дебютними для Олени.

Велогонщиця Старікова завоювала для України срібло Олімпіади-2020

Українська команда з художньої гімнастики у фіналі посіла сьоме місце. Золоту медаль здобула Болгарія, срібло – представниці Олімпійського Комітету Росії, бронзу виграла Італія. Наші гімнастки Анастасія Возняк, Єва Мелещук, Марія Височанська, Маріола Боднарчук і Дарина Дуда взяли участь в останньому фіналі Олімпіади у Токіо для України.

За підсумками 16-го дня Олімпійських ігор-2020 вітчизняні атлети завоювали 1 срібну медаль. Загалом наші спортсмени виграли 19 нагород – 1 золоту, 6 срібних та 12 бронзових. Україна посідає лише 44 місце в медальному заліку. Це найнижча позиція в історії виступів наших спортсменів на Олімпіадах.

Досі найгіршим виступом були ОІ в Ріо – у 2016 році українці посіли 31 підсумковий рядок, завоювавши 2 золота і лише 11 нагород. За загальною кількістю медалей в Токіо ми посідаємо 16 місце. Усього 19 здобутих нагород – другий найгірший результат в історії України.

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