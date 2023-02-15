Голкіпер Ігор Литовка і півзахисник Леван Арвеладзе продовжать кар'єру в Андіжані, повідомляє прес-служба узбецького клубу.

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Обидва українці підписали з новою командою угоди до 31 грудня 2023 року.

Нагадаємо, останнім клубом 34-річного Литовки була хорватська Загора, а в УПЛ він виступав за Олімпік, Десну, Таврію та Севастополь. Transfermarkt оцінює його у 150 тисяч євро.

29-річний Арвеладзе виступав за Торпедо Кутаїсі. В Україні грав за Зорю, Десну, Нафтовик і стрийську Скалу. Transfermarkt править за хавбека 150 тисяч євро.

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