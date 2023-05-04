Стійка врятувала Жирону в середині першого тайму, а от Мальорці каркас не допоміг. Захисник острів'ян не зміг приборкати високу подачу Циганкова і скинув м'яч Еспінозі, який смачно вліпив від поперечки.

Циганков спровокував гол і віддав передгольовий пас – Жирона вирвала перемогу над Мальоркою та зазіхає на єврокубки

Друга половина була насичена моментами, а кінцівка взагалі виявилась вогняною. Мальорка зрівняла рахунок зусиллями Мурікі, який заробив і реалізував пенальті. Останнє слово все ж сказала Жирона. Циганков запустив по правому флангу Мартіна, який ідеальним навісом знайшов нестримного Кастельяноса. 2:1 – третя поспіль перемога Жирони.