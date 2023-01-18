"Для мене насамперед важливо, щоб це була класна команда та колектив. І щоб Руслан почував себе потрібним, часто грав, набирав досвід та зростав у футбольному сенсі. Помітно, що Марсель чекав на цей трансфер, що вони хотіли підписати такого гравця, який підходить тренеру.

Перша результативна дія Маліновського у відеоогляді матчу Марсель – Лор'ян – 3:1

Руслан зараз і місяць тому – це різні люди. Я вже звикла, що останні 2-3 місяці, коли він не грав у Аталанті, то був сумним. І не через те, що Руслан не виходив на поле. Ймовірно, він не відчував себе частиною колективу так, як це було у Генку чи тепер у Марселі", – пояснила Маліновська у коментарі Футбол TIME.

Нагадаємо, хавбек збірної України вже у другому матчі за Марсель вийшов зі старту і оформив дебютний асист.

Мудрик ледь не забрав усю увагу – Зінченко в збірній туру веде до чемпіонства, трабли Яремчука, розкішний Маліновський