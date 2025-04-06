Друга поразка "червоних" у сезоні у відеоогляді матчу Фулхем – Ліверпуль – 3:2
6 квітня 20:10 - Читать на русском
Фулхем здолав Ліверпуль у матчі 31-го туру АПЛ (3:2). Дивіться голи та огляд зустрічі на "Футбол 24".
завершено
23’ Раян Сессеньон
32’ Алекс Івобі
37’ Родріго Муніс
72’ Луїс Діас
23’ Раян Сессеньон
72’ Луїс Діас
37’ Родріго Муніс
32’ Алекс Івобі
У неділю вдень Ліверпуль зазнав другої поразки в цьому сезоні. Якщо до цієї зустрічі "червоні" пропустили в 30 матчах АПЛ 27 м'ячів, то на "Крейвен Коттедж" вони пропустили тричі протягом 14 хвилин.
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Це була абсолютна сенсація – ворота Келлехера вразили Сессеньйон, Івобі та Родріго. Команда Арне Слота відповіла двома голами – відзначилися Мак Аллістер і Луїс Діас.
Незважаючи на цю поразку, Ліверпуль продовжує лідирувати в турнірній таблиці АПЛ із 9-очковим відривом від Арсенала.
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