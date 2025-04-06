Фулхем здолав Ліверпуль у матчі 31-го туру АПЛ (3:2). Дивіться голи та огляд зустрічі на "Футбол 24".

У неділю вдень Ліверпуль зазнав другої поразки в цьому сезоні. Якщо до цієї зустрічі "червоні" пропустили в 30 матчах АПЛ 27 м'ячів, то на "Крейвен Коттедж" вони пропустили тричі протягом 14 хвилин.

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Це була абсолютна сенсація – ворота Келлехера вразили Сессеньйон, Івобі та Родріго. Команда Арне Слота відповіла двома голами – відзначилися Мак Аллістер і Луїс Діас.

Незважаючи на цю поразку, Ліверпуль продовжує лідирувати в турнірній таблиці АПЛ із 9-очковим відривом від Арсенала.