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Довбик з Мітьюлландом у драматичному матчі виграв Кубок Данії

17 травня 21:16 750 Читать на русском
Довбик з Мітьюлландом у драматичному матчі виграв Кубок Данії
Артем Довбик / ФК Мітьюлланд

Форвард Мітьюлланда Артем Довбик вийшов на заміну в екстратаймі у фіналі Кубка Данії проти Брондбю, а його команда перемогла у серії пенальті.

Кубок Данії 2018/19, фінал

Брондбю – Мітьюлланд – 1:1 (3:4 пен.)

Голи: Кайзер, 21 – Хансен, 6

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Брондбю та Мітьюлланд зійшлись у фіналі Кубка Данії. Український нападник Артем Довбик залишився в запасі і з'явився вже на 100-й хвилині поєдинку. Команди обмінялись голами вже у перші 21 хвилину зустрічі, після чого не могли вразити ворота одна одної аж до самої серії пенальті. Там фортуна посміхнулась команді українця, сам він 11-метровий удар не виконував.

Нагадаємо, Артем Довбик пропустив майже рік через важку травму, після якої відновився нещодавно.

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Теги
Світ Артем Довбик Артем Довбик Українці за кордоном Брондбю Брондбю
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