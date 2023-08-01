Нападник СК Дніпро-1 і збірної України Артем Довбик зовсім скоро повинен стати одноклубником Віктора Циганкова у Жироні.

Жирона узгодила умови переходу Артема Довбика, права на якого належать СК Дніпро-1 і данському Мітьюлланду. Найближчим часом 26-річний нападник підпише контракт з іспанським клубом.

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Як стало відомо "Футбол 24", офіційно про перехід Довбика можуть оголосити у п'ятницю, 4 серпня. Усе залежить від результату матчу Панатінаїкос – СК Дніпро-1, який буде зіграний у Греції сьогодні, 1 серпня. Якщо українська команда не зможе відіграти домашню поразку 1:3 і вийти в наступний раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, то перешкод для переходу гравця збірної України більше не залишиться.

Напередодні тренер Жирони Мічел Санчес вже відповідав на питання про трансфер Артема Довбика, а іспанські ЗМІ вважають перехід українського бомбардира закритою угодою.

Довбик виступає за СК Дніпро-1 з 2020 року – 85 матчів, 53 голи, 14 асистів. У сезоні 2022/23 Артем забив 24 голи в УПЛ і став найкращим бомбардиром чемпіонату України.

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