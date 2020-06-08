Довбик завершить сезон у Сеннерюску

Нападник Сеннерюска Артем Довбик, права на якого належать Мітьюланду, повернеться до свого клубу лише наприкінці липня.

Артем Довбик завершить сезон у складі Сеннерюска, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Зазначимо, що попередня орендна угода українця мала завершитись наприкінці червня, проте через пандемію коронавірусу чемпіонат Данії фінішує аж у кінці липня.

До слова, Довбик провів за Сеннерюск 28 поєдинків у поточному сезоні в усіх турнірах, записавши до свого активу 11 голів та 3 асисти.

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