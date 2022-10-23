Динамо приймає Ворсклу в рамках 9 туру УПЛ. Склади і онлайн-трансляція гри – у цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Ворскла на "Футбол 24", стартує о 13:00. "Біло-сині" вперше в сезоні проведуть домашній матч у Києві. Команда Луческу видала провальний старт сезону та перебуває на 8-й сходинці з 9 очками у активі. Ворскла здобула на два пункти менше, розташувавшись на 11-й позиції у турнірній таблиці.

Динамо – Ворскла: анонс матчу УПЛ

Джастін Лонвейк дебютує у стартовому складі команди Мірчі Луческу. Він у центрі поля гратиме поруч з капітаном команди Сергієм Сидорчуком.

Онлайн-трансляція матчу Динамо – Ворскла доступна на 2+2 та в цій новині на "Футбол 24".

Склади команд

Динамо: Нещерет – Кендзьора, Попов, Сирота, Караваєв – Сидорчук, Лонвейк – Циганков, Буяльський, Кабаєв – Бєсєдін

Запасні: Ігнатенко, Вівчаренко, Бурда, Шепелєв, Перріс, Ванат, Гармаш, Кравченко, Тимчик, Кулач, Діалло, Авраменко.

Ворскла: Різник – Пердута, Чеснаков, Зайков, Кравець – Скляр, Челядін – Сефері, Юрченко, Бацула – Марлісон.

Запасні: Ісенко, Домолега, Павлюк, Яворський, Феліпе, Олійник, Тотре, Степанюк, Козиренко, Кулаковський, Кравчук, Річардс.

Динамо – Ворскла: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ 23 10 2022