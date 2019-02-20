Динамо U-19 розгромило Ювентус U-19 та вийшло в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА

Динамо завдяки голам Георгія Цітаішвілі, Сергія Булеци та Дениса Попова знищило Ювентус у рідних стінах.

Юнацька ліга УЄФА 2018/2019, плей-офф

Динамо U-19 – Ювентус U-19 – 3:0

Голи: Цітаішвілі, 6, Булеца, 69, Попов, 85

Динамо захопило ініціативу з перших хвилин, розриваючи Ювентус практично на всіх ділянках поля. Особливо виділялися Ісаєнко та Цітаїшвілі, які організували гол вже на 6-й хвилині: перший замкнув простріл Вівчаренка, а другий зіграв на добиванні після сейву Лорії – 1:0. Надалі кияни продовжили нищити італійців на флангах, а Цітаішвілі взагалі робив з оборони суперника посміховисько

ХРОНОЛОГІЯ МАТЧУ 16' Цітаішвілі увірвався на правий край штрафного, накрутив захисника та пробив по центру - без проблем для Лорії. 23' Цітаішвілі отримав передачу з правого флангу, хитнув захисника у центральній зоні та пробив метрів з 25-ти - м'яч пройшов над поперечиною! Найкращий футболіст на полі. 25' Ще один дальній удар по воротах Юве пройшов - поруч зі штангою!

Ювентус зумів дещо вирівняти середину тайму, але моменти у гостей виникали виключно з дальніх дистанцій. На 34-й хвилині після фолу Попова туринці заробили штрафний в метрах 23-х від воріт Динамо, а Кавілья завдав прямого удару – м'яч пройшов поруч з дев'яткою. На 42-й Морено вистрілив із середньої відстані над поперечиною. Господарі, однак, все одно виглядали цікавіше й могли забити на 37-й, коли Цітаішвілі обіграв на фланзі Анзоліна, увірвався на край штрафного та пробив з гострого кута – м'яч пролетів повз ноги голкіперу, але добити його у порожні ворота ніхто не зміг.

Завершення тайму відзначилось двома фантастичними моментами киян, які дивом не перетворилися у гол:

ХРОНОЛОГІЯ МАТЧУ 45' Спочатку Цітаішвілі переграв Анзоліна та Портанову, після чого пробив з правого краю штрафного - Лорія спіймав м'яч! 45' У наступній же атаці Ісаєнко замкнув подачу Вівчаренка з лівого флангу ударом головою - м'яч пройшов поруч зі штангою!

На старті другого тайму кияни знову були активнішими. Українці могли забити вже на 48-й хвилині після подачі з кутового, яку на дальню штангу перевів Попов – там був Ісаєнко, але він не зміг скластися й пробив повз ближню штангу! На 56-й же Динамо втратило супершанс: Булеца отримав передачу на правому краю штрафного та одразу ж покотив вліво на Шулянського, а той метрів з шести пробив прямо в Лорію – Шулянський тут же зіграв на добиванні, але Лорія знову витягнув його удар!

На 58 хвилину матчу Динамо за моментами вело з рахунком 13-3, але м'яч вперто не йшов у ворота туринців. Кияни створили кілька прекрасних шансів для подвоєння своєї переваги, і, зрештою, дотиснули гостей:

ХРОНОЛОГІЯ МАТЧУ 58' Цітаішвілі отримав поперечний пас від Шулянського, хитнув захисника та з лінії штрафного закрутив у дальній кут - м'яч пройшов у лічених сантиметрах від штанги! 65' Шулянський прорвався лівим флангом та прострілив, але захисники Ювентуса в останні момент вибили м'яч. 67' Булеца змістився з лівого флангу в штрафний та пробив у дальній кут з меж штрафного - неточно! 69' Сергій Булеца увірвався з лівого флангу в штрафний, після чого ідеально точно закрутив у правий нижній кут - 2:0!

На 73-й хвилині Шулянський взагалі міг оформити розгром, увірвавшись у штрафний на швидкості, але його удар виявився занадто слабеньким для Лорії. Надалі кияни трохи підсіли, дали туринцям потримати м'яч і навіть провести кілька стандартів, але нічого небезпечного гості так і не створили. Подивившись на цю картину, динамівці взяли та й забили третій м'яч на 85-й хвилині: Шулянський подав, а Попов головою замкнув у дальній кут – 3:0. Ювентус капітулював.

Таким чином, Динамо Київ вийшло в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА 2018/2019.