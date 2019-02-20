Динамо U-19 разгромило Ювентус U-19 и вышло в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

Динамо благодаря голам Георгия Цитаишвили, Сергея Булеца и Дениса Попова уничтожило Ювентуса в родных стенах.

Юношеская лига УЕФА 2018/2019, плей-офф

Динамо U-19 – Ювентус U-19 – 3:0

Голы: Цитаишвили, 6, Булеца, 69, Попов, 85

Динамо захватило инициативу с первых минут, разрывая Ювентус практически на всех участках поля. Особенно выделялись Исаенко и Цитаишвили, которые организовали гол уже на 6-й минуте: первый замкнул прострел Вивчаренко, а второй сыграл на добивании после сейва Лории – 1:0. В дальнейшем киевляне продолжили уничтожать итальянцев на флангах, а Цитаишвили вообще делал из обороны соперника посмешище

ХРОНОЛОГІЯ МАТЧУ 16' Цитаишвили ворвался на правый край штрафной, накрутил защитника и пробил по центру - без проблем для Лории. 23' Цитаишвили получил передачу с правого фланга, качнул защитника в центральной зоне и пробил метров с 25-ти - мяч прошёл над перекладиной! Лучший футболист на поле. 25' Ещё один дальний удар по воротам Юве прошёл - рядом со штангой!

Ювентус сумел несколько выровнять середину тайма, но моменты у гостей возникали исключительно с дальних дистанций. На 34-й минуте после фола Попова туринцы заработали штрафной в метрах 23-х от ворот Динамо, а Кавилья нанёс прямой удар – мяч прошёл рядом с девяткой. На 42-й Морено выстрелил из средней расстоянии над перекладиной. Хозяева, однако, всё равно виглядели интереснее и могли забить на 37-й, когда Цитаишвили обыграл на фланге Анзолина, ворвался на край штрафной и пробил с острого угла – мяч пролетел мимо ног голкиперу, но добить его в пустые ворота никто не смог .

Завершение тайма отметилось двумя фантастическими моментами киевлян, которые чудом не превратились в гол:

ХРОНОЛОГІЯ МАТЧУ 45' Цитаишвили переиграл Анзолина и Портанова, после чего пробил с правого края штрафной - Лория поймал мяч! 45' В следующей же атаке Исаенко замкнул подачу Вивчаренко с левого фланга ударом головой - мяч прошел рядом со штангой!



На старте второго тайма киевляне снова были активными. Украинцы могли забить уже на 48-й минуте после подачи с углового, которую на дальнюю штангу перевёл Попов – там был Исаенко, но он не смог сложиться и пробил мимо ближней штанги! На 56-й же Динамо потеряло супершанс: Булеца получил передачу на правом краю штрафной и сразу же покатил влево на Шулянского, а тот метров с шести пробил прямо в Лорию – Шулянский тут же сыграл на добивании, но Лория снова вытащил удар!

На 58 минуту матча Динамо по моментам вело со счетом 13-3, но мяч упорно не шёл в ворота туринцев. Киевляне создали несколько прекрасных шансов для удвоения своего превосходства, и, наконец, дожали гостей:

ХРОНОЛОГІЯ МАТЧУ 56' Цитаишвили получил поперечный пас от Шулянского, качнул защитника и с линии штрафной закрутил в дальний угол - мяч прошел в считанных сантиметрах от штанги! 65' Шулянський прорвался по левому флангу и прострелил, но защитники Ювентуса в последний момент выбили мяч. 67' Булеца сместился с левого фланга в штрафную и пробил в дальний угол из пределов штрафной - неточно! 69' Сергей Булеца ворвался с левого фланга в штрафную, после чего идеально точно закрутил в правый нижний угол - 2:0!



На 73-й минуте Шулянский вообще мог оформить разгром, ворвавшись в штрафную на скорости, но его удар оказался слишком слабым для Лории. В дальнейшем киевляне немного подсели, дали туринцам подержать мяч и даже провести несколько стандартов, но ничего опасного гости так и не создали. Посмотрев на эту картину, динамовцы взяли и забили третий мяч на 85-й минуте: Шулянский подал, а Попов головой замкнул в дальний угол – 3:0. Ювентус капитулировал.

Таким образом, Динамо Киев вышло в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА 2018/2019.