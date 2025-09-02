Динамо на офіційному сайті оголосило про повноцінний трансфер Аліу Тіаре з французького Гавра.

Контракт із 21-річним захисником розрахований на 4 роки. За інформацією Transfermarkt, сума переходу обійшлась киянам в 1 мільйон євро. Варто відзначити високий зріст новачка – 195 см.

Варто додати, що Тіаре за минулий сезон у складі Нансі зіграв у 30 матчах, в яких відзначився 2 асистами. Права на нього належали іншому французькому клубу – Гавру, за основну команду якого він так і не дебютував.

Напередодні в Динамо перейшов інший легіонер. Шола Огундана обійшовся у 200 тисяч євро плюс 50% від майбутнього перепродажу.

