Головний тренер Динамо Олександр Шовковський може дорого заплатити за провал з Пафосом (0:1; 0:2) у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Breaking. За нашою інформацією, доля Олександра Шовковського вирішиться найближчим часом. Ігор Суркіс планує провести консультації з Леонідом Буряком та... Андрієм Ярмоленком на предмет того, чи потрібно звільняти Шовковського

Однією з причин такого рішення може стати невиконання одного із завдань. За нашими даними, президент киян ставив завдання перед коучем Динамо вивести команду в лігову фазу Ліги чемпіонів", – повідомив Telegram-канал Інсайди від Пасічника 2.0.

Нагадаємо, чемпіон України за 2 матчі не зміг навіть забити кіпрському клубу і звалився в Лігу Європи. Там Динамо потрібно долати переможця пари Хамрун Спартанс – Маккабі Тель-Авів. В УПЛ команда Шовковського розпочала з перемог над Вересом (1:0) та Рухом (5:1).

"Вони вичавлені, як лимон": Пафос – друге ім'я Динамо, під Шовковським хитають стілець, Йовічевіч на горизонті