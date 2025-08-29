У Монако відбулося жеребкування основного раунду Ліги конференцій сезону 2025/26, за його підсумками своїх суперників дізналося Динамо.

Кияни розпочали єврокубкову кампанію з кваліфікації Ліги чемпіонів. У другому раунді команда без проблем розібралася з мальтійським Хамрун Спартанс (загальний рахунок – 6:0). У третьому кваліфікаційному раунді Динамо поступилося кіпрському Пафосу (0:1, 0:2) і вилетіло з Ліги чемпіонів. Далі столичний клуб продовжив боротьбу в плей-офф Ліги Європи, де зазнав поразки від Маккабі Тель-Авів. Це призвело до переходу киян у Лігу конференцій, де вони зіграють на груповому етапі.

Суперники Динамо в основному раунді Ліги конференцій:

Крістал Пелас (вдома)

Фіорентина (на виїзді)

Зріньскі (вдома)

Омонія (на виїзді)

Ноа (вдома)

Самсунспор (на виїзді)

Фінал Ліги конференцій у сезоні 2025/26 пройде 27 травня 2026 року на РБ Арені у Лейпцигу. Перший тур загального етапу ЛК стартує 2 жовтня.

