Динамо продовжує боротьбу за вихід в основний етап Ліги чемпіонів, для чого киянам необхідно подолати ще 2 раунди кваліфікації. Наступним суперником стане кіпрський Пафос, а перша гра відбудеться вже завтра, 5 серпня, у польському Любліні на Мотор Арена (тимчасовій домівці киян).

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Переглянути гру наживо можна кількома способами: на медіасервісах MEGOGO або Київстар ТБ, а також на телеканалі "2+2", якщо у вас доступне цифрове ефірне телебачення Т2. Початок матчу о 21:00.

Нагадаємо, у разі успіху Динамо в протистоянні з Пафосом наступним суперником киян стане переможець пари Лех Познань (Польща) – Црвена Звезда (Сербія). Матчі цієї стадії заплановані на 19/20 та 26/27 серпня.

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