"Наскільки я чув, роки 2 тому Марсель цікавився Бущаном. Торік був інтерес від Ноттінгем Форест. Вони моніторили ситуацію, але до офіційної пропозиції справа не дійшла. Зараз взимку Кейлора Наваса в оренду взяли, закрили позицію воротаря.

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За моєю інформацією, Динамо готове розглянути пропозиції по Бущану. Ну і, зрештою, самому Георгію цікаво спробувати себе в хорошому європейському чемпіонаті. 28 років – розквіт кар'єри воротаря. Я вважаю, що Бущан має достатньо серйозний рівень, щоб не "гріти лаву запасних" у добротній команді європейського топ-чемпіонату", – сказав Вацко у ефірі Вацко on air.

Додамо, що контракт воротаря з Динамо розрахований до літа 2026 року, а ціна за Transfermarkt складає 10 млн євро. У нинішньому сезоні Бущан зіграв 13 матчів, пропустив 17 голів та 5 разів зберігав ворота "сухими".

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