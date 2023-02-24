Головний тренер киян Мірча Луческу розраховує на 3 молодих футболістів команди у другій частині сезону 2022/23.

Зимовий заявковий період в УПЛ завершиться 1 березня. 24 лютого "біло-сині" за списком Б (гравці до 21 року), дозаявили одразу трьох футболістів, інформує сайт клубу.

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Це захисники Владислав Єременко та Максим Дячук, а також вінгер Назар Волошин. Останній першу частину поточного сезону успішно провів за Кривбас (13 матчів та 4 голи) на правах оренди. Дячук мав виступати за Олександрію до літа 2024 року, але Динамо достроково повернуло його.

А от Єременко, який є наймолодшим із трійки, поточну кампанію проводив у молодіжній команді "біло-синіх".

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