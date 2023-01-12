Динамо достроково повернуло вихованця, Луческу бере на збори провального легіонера, – джерело
На зимових зборах серед гравців Динамо можна буде побачити досить несподіваних гравців.
Назар Волошин повернувся до Динамо, а його орендна угода з Кривбасом була розірвана офіційно, стверджує Динамо Киев Inside.
Динамо вийшло з відпустки та проходить медогляд – двоє гравців залишаються недоступними для Луческу
Окрім нього, на збори поїдуть деякі представники молодіжки: Боль, Царенко, Яцик, Діалло, Моргун. Є і несподіванка – з командою вирушить нігерієць Беніто.
Зауважимо, що 20 січня Динамо вирушить на тренувальний збір до Туреччини, де проведе низку спарингів. Відомо, що одним з суперників буде словенський Марібор, а спаринг відбудеться 28 січня.
Мудрик і Циганков подають приклад Довбику та ще чотирьом топ-талантам – що відбувається?