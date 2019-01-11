Динамо Брест отримало трансферний бан – повернення Мілевського під загрозою

Асоціація Білоруської федерації футболу застосувала дисциплінарну санкцію щодо Динамо Брест.

Контрольно-дисциплінарний комітет Асоціації Білоруської федерації футболу покарав Динамо Брест за невиконання рішення арбітражу від 25 жовтня 2018 року, повідомляє офіційний сайт Організації.

"Пили у лазні, це божевілля! Навіщо?!", – у Динамо Брест розповіли, чому видворили Мілевського з команди

Клуб із Бреста отримав безстрокову заборону на трансфери та реєстрацію нових футболістів. Причина – невиконання зобов'язань перед Неманом за підготовку футболіста Павла Савицького. Динамо повинне заплатити 265 тисяч доларів США.

Цікаво, що український нападник Артем Мілевський, який розірвав контракт з Кішвардою, повинен був повернутись саме у Динамо з Бреста.

Тепер же повернення екс-форварда збірної України у білоруський клуб як мінімум відкладається.