toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ЄВГЕН СЕЛЕЗНЬОВ

Динамо Брест отримало трансферний бан – повернення Мілевського під загрозою

10 січня 23:57 151 Читать на русском
Динамо Брест отримало трансферний бан – повернення Мілевського під загрозою
Артем Мілевський / фото із соцмереж

Асоціація Білоруської федерації футболу застосувала дисциплінарну санкцію щодо Динамо Брест.

Контрольно-дисциплінарний комітет Асоціації Білоруської федерації футболу покарав Динамо Брест за невиконання рішення арбітражу від 25 жовтня 2018 року, повідомляє офіційний сайт Організації.

"Пили у лазні, це божевілля! Навіщо?!", – у Динамо Брест розповіли, чому видворили Мілевського з команди

Клуб із Бреста отримав безстрокову заборону на трансфери та реєстрацію нових футболістів. Причина – невиконання зобов'язань перед Неманом за підготовку футболіста Павла Савицького. Динамо повинне заплатити 265 тисяч доларів США.

Цікаво, що український нападник Артем Мілевський, який розірвав контракт з Кішвардою, повинен був повернутись саме у Динамо з Бреста.

Тепер же повернення екс-форварда збірної України у білоруський клуб як мінімум відкладається.

Теги
Головне Трансфери Світ Українці за кордоном Артем Мілевський Артем Мілевський Білорусь Динамо Брест Динамо Брест
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
36
хв
Ліон
21:45
Реймс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук