Динамо и Штурм завершают последние приготовления к поединку в рамках третьего раунда квалификации ЛЧ.

Сегодня соперники выбрали комплекты форм, в которых выйдут на поединок, сообщает официальный сайт киевлян.

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Динамо сыграет в домашней форме бело-голубого цвета, а вратарская будет серой. Штурм использует свой третий комплект формы синего цвета, а голкипер австрийцев будет иметь яркую салатовую экипировку.

Напомним, поединок между Динамо и Штурмом состоится сегодня, 3 августа, в польском Лодзе на городском стадионе имени Владислава Крола. Начало встречи в 21:00 по Киеву.

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