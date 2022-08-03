Динамо – Штурм: команды определились с формой на первую дуэль в Лиге чемпионов
14:40 - Читати українською
Динамо и Штурм завершают последние приготовления к поединку в рамках третьего раунда квалификации ЛЧ.
Сегодня соперники выбрали комплекты форм, в которых выйдут на поединок, сообщает официальный сайт киевлян.
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Динамо сыграет в домашней форме бело-голубого цвета, а вратарская будет серой. Штурм использует свой третий комплект формы синего цвета, а голкипер австрийцев будет иметь яркую салатовую экипировку.
Напомним, поединок между Динамо и Штурмом состоится сегодня, 3 августа, в польском Лодзе на городском стадионе имени Владислава Крола. Начало встречи в 21:00 по Киеву.
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