Динамо Київ у рамках 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА 2025/26 зіграє з Хамрун Спартанс. Де дивитись матч онлайн, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Динамо Київ – Хамрун Спартанс відбудеться у вівторок, 29 червня 2025 року. Футболісти вийдуть на поле Lublin Arena, де українська команда змушена приймати своїх суперників у єврокубках. Стартовий свисток данського арбітра Якоба Сундберга пролунає о 21:00.

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Де дивитися Динамо – Хамрун Спартанс? У прямому ефірі гру покажуть два мовники – Київстар ТБ і телеканал 2+2. Тож українські фани матимуть змогу подивитися гру безкоштовно.

Нагадаємо, що перша зустріч на полі Хамрун Спартанс завершилася розгромною перемогою підопічних Олександра Шовковського з рахунком 3:0. Словом, Динамо вже має солідний запас і має зробити лише останній крок до виходу в третій кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів, де зустрінеться з переможцем пари Пафос – Маккабі Тель-Авів (вони у першому матчі зіграли внічию).

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