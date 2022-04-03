"Взагалі, це жах. На голову не налазить, що росіяни роблять в Україні, – це найм'якше, що я можу сказати.

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Я щиро не можу зрозуміти – що в них у головах, чи є в них душі? Як можна бомбити мирних людей, знищувати міста, причому робити це свідомо? Хіба так люди роблять? Це дикі тварюки. Вони кажуть, що прийшли до нас від когось нас захищати. Ці люди – зомбі", – сказав Філіппов у коментарі FanDay.

Нагадаємо, українці вже 39-й день мужно захищають свою батьківщину від вторгнення російських окупантів. Весь світ об'єднався проти кривавого нападу Путіна і Ко і намагається всіляко допомагати та підтримувати нашу державу.

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