Девіч забив за Сабах в другому матчі поспіль

Український форвард Сабаха Марко Девіч продовжує забивати у чемпіонаті Азербайджану.

34-річний нападник відзначився забитим голом у другому матчі поспіль за Сабах. Український серб відкрив рахунок у матчі проти Сумгаїта (1:4), відзначившись на 10-й хвилині матчу.

Девіч голом допоміг Сабаху перемогти Кешлу

Однак, цей гол не допоміг команді Марко уникнути розгромної поразки.

Відзначимо, що Девіч провів у складі Сабаха повний матч.