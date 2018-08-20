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Девіч забив за Сабах в другому матчі поспіль

09:04 931 Читать на русском
Девіч забив за Сабах в другому матчі поспіль
Марко Девіч / фото з соцмереж

Український форвард Сабаха Марко Девіч продовжує забивати у чемпіонаті Азербайджану.

34-річний нападник відзначився забитим голом у другому матчі поспіль за Сабах. Український серб відкрив рахунок у матчі проти Сумгаїта (1:4), відзначившись на 10-й хвилині матчу.

Девіч голом допоміг Сабаху перемогти Кешлу

Однак, цей гол не допоміг команді Марко уникнути розгромної поразки.

Відзначимо, що Девіч провів у складі Сабаха повний матч.

Теги
Українці за кордоном Світ Марко Девіч Марко Девіч Сумгаїт Сабах Сабах
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