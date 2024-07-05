Після успіху 1998 року на чемпіонаті світу і 2000-го на чемпіонаті Європи Франції довелося довго чекати на тренера, якому вдалося відродити команду, що змушує пишатися собою, що досягала вершин і знову вважається однією з найсильніших на футбольній арені.

Від Раймона Доменека і Лорана Блана новому наставнику збірної Франції Дідьє Дешаму дісталася скоріше не команда, а набір гравців. "Сині" загрузли в скандалах, провалили три великих турніри, втратили свій імідж і підтримку фанатів. Не те щоб у попередників не було талановитих гравців, здатних вести збірну до перемог, скоріше проблема була в тому, що Доменек і Блан не знайшли потрібного підходу до своїх підопічних.

Дідьє Дешам, фото: F. Faugère/L'Équipe

На Дешама чекала чистка в збірній. Він одразу зрозумів, що з командою, в якій панує розбрат і хитання, нічого не виграти. Поступово головний тренер випер із Les Bleus усіх баламутів. Але будь-які зміни потребують часу. Будівництво нової збірної Франції тривало не один рік. Навіть та команда, яка була у Дідьє Дешама на домашньому Євро, далека від ідеалу, але саме в ній зародився кістяк, навколо якого тренер почав будувати майбутніх чемпіонів.

Команда понад усе. Почуття єдності для Дешама було притаманне завжди

Дідьє Дешам вихований на тому, що командні цілі завжди вищі, ніж примхи одного гравця. Цю ідею він вкладає в голови своїх підопічних. Для Дешама було важливо зібрати не 23 найкращих футболістів, а створити з них потужну силу, яка буде досягати вершин. Навіть, якщо для цього потрібно було викинути когось з талантів. Так, після скандалу з Вальбуена позбувся місця в збірній Карім Бензема. Це було схоже на те, як Еме Жаке залишив не при справах Кантона і Жинола в 1998 році. Важливіше для Дешама правильно використовувати тих гравців, які є у нього в розпорядженні і знаходити для них місце, де вони принесуть максимальну користь. Це і є головна відповідь на запитання про те, чому до збірної не викликали тих чи інших гравців, попри їхні потужні виступи під час сезону у своїх клубах.

Команда – насамперед. Командою можна бути на полі, але для Дешама дуже важлива атмосфера всередині роздягальні. З перших днів Дідьє працював над створенням згуртованого колективу. Не обов'язково всім дружити, але важливо, щоб за зачиненими дверима Клерфонтена була повна гармонія. Він приділяв стільки ж уваги емоційному балансу в команді, скільки й тактиці. Дідьє при цьому ніколи не звертався до допомоги психологів, він сам на інтуїтивному рівні розуміє, як налагодити виняткову атмосферу. Він завжди в курсі життя своїх гравців, він близький до кожного і намагається виконувати роль наставника. Серйозні речі Дешам воліє обговорювати віч-на-віч. Між Дідьє і його гравцями довірливі відносини, але ніхто не переходить меж.

"Близькість не заважає повазі й авторитету. Вони прекрасно знають, що я вирішую все. Головне для мене – довірливі відносини. Я не даю їм жодних порад, крім власної думки. Можливо, сьогодні потрібно трохи більше близькості, тому що емоційний зв'язок важливіший", – говорить тренер.



Кіліан Мбаппе та Дідьє Дешам, фото: FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

Зайнявши свою посаду, Дешам змінив небагато. Він залишив гравцям свободу, але вніс деякі обмеження. Насамперед тренер заборонив під час усіх спільних прийомів їжі користуватися за столом ноутбуками або іншими електронними гаджетами. По-друге, не можна читати газети за сніданком. За столом має бути комунікація. Тільки розмовляючи, ми стаємо ближчими. До чемпіонату світу тренер наполегливо рекомендував не користуватися соціальними мережами, але потім пом'якшився в цьому плані, але попередив, що фото і відео має проходити ретельний відбір. Ніщо не повинно нашкодити команді ззовні. Тому, якщо погортати стрічки інстаграму, ви не побачите нічого цікаво із життя під час турніру.

Повага до форми збірної – не порожній звук для Дешама. Тренер завжди підкреслює, наскільки для нього важливі кольори Франції, як він пишається бути тренером, і він вимагає такого ж ставлення від своїх футболістів. "Поважайте футболку" – це не тільки про футбол, це про життя загалом. Для гравців збірної існує кодекс поведінки. За межами Клерфонтена, кожен у своєму клубі, вони представляють свою збірну і повинні тримати марку. Дешам зумів донести до кожного, що спілкування з пресою – це необхідність, але потрібно думати, про що говорити. Фанати – частина команди і вони не повинні думати, що підтримують зірок, які зарозумілися. Тому двері Клерфонтена відчинені для відвідувачів, а гравці приділяли увагу своїм уболівальникам. Моральний вигляд так само важливий для Дешама, як і талант.

Поль Погба і Дідьє Дешам після перемоги у Лізі націй (2021) / фото: F.Faugère/L'Equipe

Дешам зміг адаптуватися до молодого покоління

З кожним роком збірна Франції змінювалася і в роздягальні з'являлися нові обличчя – представники покоління Z, X, чи які там ще придумали для них літери. Зі старшими знайти спільну мову легко, ось молодь зовсім інша. Дешам став для нового покоління не тільки тренером, а й психологом-мотиватором. Знайти підхід до молодого покоління допоміг син Дешама Ділан.

"Завжди потрібно трохи терпіння, тому що у них різні інтереси і вони пов'язані між собою. Я повністю відключений від цього, але мені трохи допоміг мій 23-річний син. Я пройшов невелике навчання, вивчаючи інтереси цього покоління або навіть слухаючи ту ж музику, що й гравці", – розповідав Дідьє.

Ключем до всього була адаптація. Дешам зумів це зробити, змінивши свій стиль спілкування з гравцями. Крім того, що тренер став трохи залученішим у нову для себе культуру, він зрозумів, що для нового покоління дуже важлива близькість до свого наставника, похвала і трохи більше турботи. Дідьє Дешам не став це ігнорувати, при цьому зберігши потрібну дистанцію. Він захищає своїх гравців на публіці, але й коли потрібно посилає повідомлення через журналістів. Він не раз говорив через пресу Усману Дембеле, що тому потрібно змінити ставлення до футболу і до самого себе, щоб знову бути частиною збірної. Це спрацювало, Дембеле почав більше грати і ставиться уважніше до свого тіла. За сезон 2023/24 у ПСЖ Усман успішно уникав пошкоджень. Такий підхід працює з усіма гравцями.

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Можна бути класним "номером один", коли за спиною у тебе є не менш класний "номер два". У Зінедіна Зідана в Реалі був Давід Беттоні, у Дешама є свій "лисий" – Гі Стефан. Стосунки між Дідьє і Стефаном тривають не рік і не два. Вони працюють разом із часів Марселя. Під час підготовки до Євро-2000 Гі Стефан приєднався до штабу Роже Лемера. Тоді й зародилися взаємини між двома фахівцями.

Гі Стефан і Дідьє Дешам / фото: Icon Sport/Baptiste Fernandez

"Я не міг подумати у 2000 році, що стану заступником Дідьє мінімум на десять років. З перших хвилин знайомства я був упевнений, що він стане тренером. У нього було все, що потрібно. Він уже тоді захоплювався тактикою і знав, як керувати своєю командою", – пригадував незмінний помічник Дешама.

Гі Стефан розпочав свою кар'єру футболіста 1976-го в Генгамі. Через 10 років він повісив свої бутси на цвях і захопився тренерською діяльністю. Можливо, грав би далі, якби не жахлива аварія, яка закінчилася подвійним переломом великогомілкової кістки, переломом ліктя, щелепи, травмою голови. Реабілітація зайняла купу часу.

Розпочинав фахівець як тренер із фізпідготовки. Його наставники відзначали, що ще у 20 років Стефан мав дар до аналізу гри. Навіть на початку своєї кар'єри тренера Гі був прискіпливим, вимогливим і суворим.

"Він дійсно класний. Гі Стефан пристосовується до ситуацій. Можна залишити йому “магазин” і піти подумати. На всіх рівнях: фізична підготовка, тактична. Він компетентний. І на розсуд... У нього багато смирення. Він справжній топ. Зі мною все завжди йшло добре. У нас ніколи не було непорозумінь", – згадував Жан Тігана про період у Бешикташі.

Гі Стефан та Антуан Грізманн / фото: Icon Sport/Anthony Dibon

Для Дешама Стефан – очі та вуха в збірній, він помічник, друг і брат в одному флаконі. Вони обговорюють усе, але не завжди погоджуються один з одним. І це не потрібно. Дешам просить від своїх співробітників сперечатися з ним, адже саме в суперечці народжується істина. За необхідності Стефан доносить слова Дешама гравцям у більш жартівливій формі, коли виникають розбіжності.

"У нас не схожий характер, але ми поділяємо певний незвичайний гумор. Іноді ми єдині, хто розуміє один одного. Стефан більше, ніж мій заступник. Він пристосовується до мене, він знає, коли він повинен дозволити мені дихати", – розповідав Дідьє Дешам.

З 2012 року штаб Дешама практично не змінювався і за мірками збірних він не дуже великий. Крім Стефана, з командою працюють Сіріл Муан і Франк Равьо, тренер воротарів, який дістався Дешаму у спадок від Блана. У штаті 20 осіб, включно з фізіотерапевтами, відеоаналітиками, менеджерами і прес-корпусом. Але постійно поруч тільки Стефан.

"Я знаю, що у Йохіма Льова у 2014 році штат перевищував наш майже вдвічі. Якщо це працює – чудово. Я вважаю за краще вибирати якість, а не кількість", – зазначив наставник Les Bleus.

До свого персоналу Дешам застосовує ті самі вимоги, що й до гравців. Під час ігор усі мають бути охайно вдягнені, спокійними, вимогливими та амбітними. Кожна людина зі штабу має підтримувати внутрішню атмосферу в команді. Запорука успіху – всі працюють злагоджено і всі на одній хвилі.

Помічники Дідьє доволі близькі до гравців, а ті ставляться до фахівців як до сімʼї. Коли команда перебувала в Катарі, Федерація футболу Франції відмовилася оплачувати поїздку родичам, тому це зробили Мбаппе і Ко. "Сині" попіклувалися не тільки про себе, а й про весь тренерський склад, і їхні сімʼї провели в Катарі 48 годин.

Дідьє Дешам і тренерський штаб / фото: LP/Arnaud Journois

Критика Дешама частково виправдана

Очільник французів – прагматик. Як вище було сказано, найголовніше – командна мета, навіть якщо треба жертвувати якістю гри, видовищністю. На ЧС-2018 були матчі, де команда зробила рівно стільки, скільки від неї очікували. Така ж ситуація була на ЧС-2022. Яскравих матчів вистачає, але від цієї команди чекають набагато більшого.

На Євро-2024 "сині" стали скоріше розчаруванням. Маючи у своєму розпорядженні настільки видатних гравців, Мбаппе і Ко організували лише один гол і той з пенальті. Відчуття, що Франція весь груповий етап проспала. Ніхто не говорить про міць атаки, а Дідьє завалюють запитаннями про низьку результативність. Все тому, що тренер обрав захисний стиль, а в такому варіанті за Францією спостерігати сумно. Але це Дешам. Його стиль, його бачення гри і команди привели Les Bleus до вершини і утримують там. Хто зі збірних може похвалитися, що їм вдавалося зіграти у двох поспіль фіналах ЧС і один із них виграти? "Золоте покоління"? У інших теж таланти в командах, але трофеїв це не допомогло завоювати.

Дешама вже можна вважати найуспішнішим тренером в історії збірної Франції. На чолі “синіх” він провів 157 матчів, що є рекордом серед усіх фахівців. Виграв ЧС-2018 і Лігу націй, заклав фундамент для майбутнього.

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