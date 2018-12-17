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Дебелко та Ткачук повертаються в Карпати, Бородай покинув львівський клуб

15:18 500 Читать на русском
Дебелко та Ткачук повертаються в Карпати, Бородай покинув львівський клуб
Юрій Ткачук та Роман Дебелко / Фото ФК Карпати

Львівські Карпати вже на початку зимової перерви отримали значне підсилення складу.

Завершилась річна оренда хавбека Юрія Ткачука та форварда Романа Дебелка, після чого гравці повертаються до лав львівських Карпат, повідомляє офіційний сайт клубу.

Дебелко: Перебрався з Карпат в Естонію через постійні зміни тренерів у львівському клубі

Останній рік футболісти провели в чемпіонаті Естонії, де захищали кольори місцевої Левадії та допомогли клубу завоювати срібні медалі.

Варто відзначити, що Дебелко зумів відзначитись за естонський клуб 28 разів, що зробило його одним із претендентів на "Золотий бутс".

Натомість захисник Олег Бородай покинув Карпати. Контракт розірвано за взаємною згодою сторін.

Федецький, Голодюк, Швед і ще 5 гравців, яким варто покинути Карпати

Теги
Юрій Ткачук Юрій Ткачук Олег Бородай Олег Бородай Карпати Карпати Левадія Левадія Роман Дебелко Роман Дебелко
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