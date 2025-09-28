"Перший тайм був розчаруванням, як і кінець гри. Це заслуга Крістал Пелас, адже відколи я очолив Ліверпуль, ми виграли в них лише одного разу.

Ліверпуль офіційно визначив долю 17-річної сенсації – він приніс одну з найважчих перемог сезону

Крістал Пелас заслуговував на те, щоб забити 2 або навіть 3 голи у першому таймі. Нам пощастило, що Аліссон Беккер врятував команду. Я думаю, що другий тайм був набагато кращим з нашого боку. Ми створили моменти, що не так багато команд роблять на цьому стадіоні. Нам знадобилося багато часу, щоб забити гол. А коли ми це зробили, у нас було замало часу, щоб забити вдруге.

У нас у складі було забагато атакувальних гравців у компенсований час. Ми можемо звинувачувати лише себе в тому, що захищалися так погано. У моменті з другим пропущеним один з наших футболістів вирішив чекати на контратаку, що не мало жодного сенсу. Час вийшов, тож йшлося лише про захист. Через це вони забили переможний гол, а ми програли гру. Якщо якась команда сьогодні заслуговувала на перемогу, то це був саме Крістал Пелас", – цитує Арне Слота прес-служба Ліверпуля.

Нагадаємо, що (2:1) Крістал Пелас залишився єдиною командою в АПЛ, яка досі не програвала у сезоні 2025/26 (3 перемоги та 3 нічиї).

