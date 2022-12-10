За підсумками поєдинків 1/4 фіналу 9 та 10 грудня стало відомо, хто зіграє у півфіналах чемпіонату світу-2022.

У п'ятницю учасники півфіналів визначилися лише в серіях післяматчевих пенальті. Хорватія в екстра-таймі пропустила першою від Бразилії, але встигла відігратися і вкотре продемонструвала своє вміння грати серії 11-метрових. "Селесао" поїхали додому, а хорвати гратимуть у півфіналі чемпіонату світу.

Суперником "картатих" стане Аргентина, яка в не менш драматичному поєдинку здолала Нідерланди. Виграючи 2:0, Мессі та Ко втратили перемогу в основний час, але по пенальті таки вибили "ораньє".

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У суботу, 10 грудня, визначилася інша пара 1/2 фіналу ЧС-2022. Марокко сенсаційно обіграло Португалію і стало першим в історії представником Африки у 1/2 фіналу чемпіонату світу. Останнім півфіналістом стала Франція, яка здобула важку перемогу над Англією.

ЧС-2022, півфінали

Аргентина – Хорватія (13 грудня, 21:00)

Франція – Марокко (14 грудня, 21:00).

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