ЧС-2018: таксист у центрі Москви в'їхав у натовп фанатів збірної Мексики

Водій таксі наїхав на групу мексиканських уболівальників у центрі російської столиці та спробував втекти з місця події.

Через інцидент у центрі Москви постраждали 8 фанатів збірної Мексики, повідомляє Telegram-канал Mash.

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Допомогу їм надають медики. Таксист, за словами очевидців події, після скоєного намагався втекти, але його затримали свідки та інші вболівальники. Зараз із ним нібито працює поліція. Інші деталі події наразі залишаються невідомими.

В оргкомітеті ЧС-2018 вже заявили, що подібний інцидент міг трапитися в будь-якій країні світу та жодним чином не пов'язаний із рівнем безпеки під час проведення Мундіалю в Росії.

Відзначимо, що збірна Мексики свій стартовий матч проведе завтра, 17 червня. Поєдинок проти німців відбудеться на стадіоні Лужнікі у Москві о 18:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.