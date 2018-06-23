ЧС-2018: Салах отримав від Кадирова звання почесного громадянина Чечні

Лідер збірної Єгипту Мохамед Салах отримав відзнаку від Рамзана Кадирова. Нападник Ліверпуля став почесним громадянином Чечні.

У Грозному для гравців збірної Єгипту була організована спеціальна вечеря, під час якої лідер команди Мохамед Салах отримав почесне громадянство Чеченської республіки. Форвард отримав спеціальний значок та копію указу. Про це написав очільник Чечні Рамзан Кадиров у своєму Telegram.

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"Мохамед Салах – почесний громадянин Чеченської республіки! Цієї ночі я підписав указ про присвоєння великому футболісту, члену збірної Єгипту і Ліверпуля високого звання.

Тисячі дітей, юнаків та осіб старшого віку отримали можливість побачити одного з найкращих гравців світу, поспілкуватися з ним. Небувалий інтерес з'явився до футболу, хоча в Чечні традиційно завжди любили грати", – написав Кадиров.

Нагадаємо, Єгипет вже втратив шанси на вихід у плей-офф чемпіонату світу-2018, програвши Уругваю та Росії. Останній матч на ЧС-2018 Салах та компанія зіграють проти Саудівської Аравії.