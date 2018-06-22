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ЧС-2018: російська художниця грудьми намалювала Салаха і показала відео пікантного процесу

18 червня 17:49 4165 Читать на русском
ЧС-2018: російська художниця грудьми намалювала Салаха і показала відео пікантного процесу
Мохамед Салах у портреті Ірини Романовської / фото із соцмереж

Художниця Ірина Романовська стверджує, що намалювала портрет лідера збірної Єгипту грудьми. Мохамед Салах готується зіграти в матчі Росія – Єгипет на Чемпіонаті світу 2018.

Дівчина, яка мешкає у Москві та вважає себе найепатажнішою художницею Росії, показала портрет Салаха, проти якого господарі ЧС-2018 зіграють у 2-му турі групи A.

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"Знаменитого єгипетського футболіста Салаха Мохамеда намалювала грудьми. Я стежу за футболом і відзначаю у своїх незвичайних картинах тільки найбільш видатних футболістів.

Гра Салаха вражає і надихає, у знаменитого спортсмена відзначаю свій стиль гри і феноменальні здібності. Екстравагантним способом вирішила закарбувати портрет футболіста
у фіолетових тонах, контур виводила фломастером, а фарбу наносила своїм прекрасним тілом, користуючись трафаретами.

Процес роботи інтимний, працюю на самоті і сам процес публіці не показую, позаяк вважаю, що було б нескромним виставляти на загальний огляд весь процес створення картини, щось повинно бути за кадром", – заявила в себе на сторінці у соцмережі Романовська.

Відзначимо, що деякі користувачі висловлюють сумнів у тому, що художниця намалювала цю картину саме таким екстравагантним способом.

Художниця намалювала портрет Салаха грудьми (відео)

ЧС-2018 2 тур

Росія - Єгипет: Вівторок 19 червня 2018

Росія
Матч завершено
3 : 1
Єгипет
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Теги
ЧС 2018 футбольні курйози Відеоновини Єгипет Єгипет Росія - Єгипет Мохамед Салах Мохамед Салах
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