ЧС-2018: Мессі встановив рекорд чемпіонатів світу, перевершивши Марадону

Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі встановив рекорд мундіалів, здійснивши 107 успішних обіграшів.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі в матчі з Нігерією довів кількість успішних обіграшів у фінальній частині чемпіонатів світу до 107, повідомляє портал Opta.

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Таким чином, Мессі обійшов за цим показником Дієго Марадону (105 обіграшів) і встановив рекорд чемпіонатів світу.

Також зазначається, що статистики підраховують обіграші з 1966 року.

Нагадаємо, завдяки перемозі над нігерією Аргентина вийшла в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018, де зіграє зі збірною Франції.

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