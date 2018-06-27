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ЧС-2018: Мессі встановив рекорд чемпіонатів світу, перевершивши Марадону

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ЧС-2018: Мессі встановив рекорд чемпіонатів світу, перевершивши Марадону
Ліонель Мессі / Фото: ФІФА

Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі встановив рекорд мундіалів, здійснивши 107 успішних обіграшів.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі в матчі з Нігерією довів кількість успішних обіграшів у фінальній частині чемпіонатів світу до 107, повідомляє портал Opta.

Нігерія – Аргентина – 1:2 – відео голів і огляд матчу

Таким чином, Мессі обійшов за цим показником Дієго Марадону (105 обіграшів) і встановив рекорд чемпіонатів світу.

Також зазначається, що статистики підраховують обіграші з 1966 року.

Нагадаємо, завдяки перемозі над нігерією Аргентина вийшла в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018, де зіграє зі збірною Франції.

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ЧС 20183 тур

Нігерія - Аргентина: Вівторок 26 червня 2018

Нігерія
Матч завершено
1 : 2
Аргентина
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Теги
Нігерія - Аргентина Аргентина Аргентина ЧС 2018 Дієго Марадона Дієго Марадона Ліонель Мессі Ліонель Мессі
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