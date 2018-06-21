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ЧС-2018: колумбійські фани зламали систему та пронесли алкоголь на стадіон чудернацьким способом

09:46 2187 Читать на русском
ЧС-2018: колумбійські фани зламали систему та пронесли алкоголь на стадіон чудернацьким способом
Колумбійські фанати / фото із соцмереж

Спиртне знаходиться під забороною на локаціях чемпіонату світу-2018. Однак, фани збірної Колумбії все ж знайшли цікавий спосіб, щоб пронести на стадіон в Саранську алкоголь.

Уболівальники "кав'ярників" використали фальшиві біноклі для пронесення алкоголю на трибуни Мордовія Арени, повідомляє Marca.

ЧС-2018 Колумбія – Японія: історична перемога з рекордами, хитрющий гол і чергова сенсація

Перед матчем проти збірної Японії колумбійці додумалися використати відразу два оптичних прилади, заповниши їх спиртним. Щоправда, відсвяткувати перемогу своїх співвітчизників фанатам збірної Колумбії не вдалося. Фалькао, Хамес і компанія несподівано поступилися "синім самураям".

ЧС-2018: колумбійські фани зламали систему та пронесли алкоголь на стадіон чудернацьким способом

ЧС-2018 1 тур

Колумбія - Японія: Вівторок 19 червня 2018

Колумбія
Матч завершено
1 : 2
Японія
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Теги
ЧС 2018 футбольні курйози футбольні фанати Колумбія - Японія Колумбія Колумбія
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