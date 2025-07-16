Ніко Вільямс офіційно поставив свій підпис під новим контрактом з Атлетіком, який розрахований аж до 2035 року.

Чемпіона Європи дуже хотіла Барселона, але не могла гарантувати швидку реєстрацію в Ла Лізі. Вільямс-молодший втомився чекати й несподівано продовжив контракт з Атлетіком до 2035 року. Вінгеру дали найбільшу зарплату в історії баскського клубу – 10 мільйонів євро "чистими" щорічно. Вчора (15 липня) відбулося офіційне підписання паперів.

Ніко Вільямс "зрадив" Барселону заради рекордного контракту – чемпіон Європи отримуватиме найбільше в історії клубу

"У нас на кону дуже амбітні цілі, такі як Ліга чемпіонів. Що може бути кращим, ніж зробити це з клубом мого життя? Я хотів би продовжувати творити історію тут, на Сан-Мамесі, з уболівальниками та моєю родиною.

Ми з Іньякі обидва завжди мріяли про цей момент. Мій брат є орієнтиром для всіх і насамперед для мене. Я думаю, що він найкращий капітан. З нетерпінням чекаю, коли бачитиму його з цією пов'язкою ще довго.

Я сподіваюся віддячити на максимум усім фанатам Атлетіка за те, що вони мені дали. Сподіваюся приносити їм задоволення, як завжди. Це також для них, я завжди відчував до себе велику прихильність, дуже пишаюся нашими вболівальниками", – цитує 23-річного Ніко прес-служба Атлетіка.

Пічічі мав зріст 154 см, помер молодим, а його славі заздрили тореадори: яким був перший культовий форвард Іспанії