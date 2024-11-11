Валлнер прийняв шокуюче рішення повісити бутси на цвях через релігійні переконання, повідомляє Blick. Повідомляється, що Сільван є членом Церкви адвентистів сьомого дня. Субота в цій релігії вважається днем відпочинку, який присвячується спілкуванню з Богом. Релігія забороняє працювати та грати у футбол у цей день.

Арбітр вкрав два пенальті у Шахтаря, Судаков награв на трансфер, прихований фантазіста

Через те, що багато матчів проходять саме в суботу, Валлнер прийняв рішення про завершення кар'єри. У 2022 році він виграв чемпіонат Швейцарії у складі Цюриха.

У сезоні 2024/25 він грав за австрійський Лінц. Клуб офіційно повідомив про те, що гравець захворів.

Шахтар прорвало у "Місті тисячі пожеж": легендарний гість на трибунах, банер для героя "Азова" і помаранчеві серця