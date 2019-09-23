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FIFA The Best-2019: Б'єлса та Лідс – переможці в номінації Fair Play

22:21 218 Читать на русском
FIFA The Best-2019: Б'єлса та Лідс – переможці в номінації Fair Play
Марсело Б'єлса / The National

Головний тренер Лідса Марсело Б'єлса став володарем премії Fair Play року разом зі своєю командою за епізод у матчі плей-офф проти Астон Вілли.

Марсело Б'єлса та його Лідс стали переможцями у номінації Fair Play року за версією FIFA.

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Нагадаємо, під час гольової атаки Лідс не зважав на гравця Астон Вілли, який отримав пошкодження. Після забитого м'яча між гравцями обох команд розпочалася штовханина. Рефері був змушений заспокоювати пристрасті та вилучив Ель-Газі.

Після цього наставник Лідса Марсело Б'єлса наказав своїм гравцям не чинити опір, аби суперник зміг забити гол. Це і сталося, Астон Вілла миттєво відігралася.

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Зазначимо, що через цей нічийний результат Лідс втратив шанси на друге місце, яке гарантує участь команди в наступному сезоні АПЛ.

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Теги
Світ ФІФА Відеоновини Лідс Лідс Марсело Б'єлса Марсело Б'єлса фейр-плей
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