Булеца отримав "срібний м'яч" ЧС-2019 U-20, Сікан – "срібний бутс"

Хавбек збірної України U-20 Сергій Булеца отримав "срібний м'яч" чемпіонату світу-2019, тоді як Данило Сікан став володарем "срібного бутса".

ФІФА на своєму офіційному сайті повідомила, що футболісти збірної України U-20 Сергій Булеца та Данило Сікан отримали індивідуальні нагороди після тріумфу на чемпіонаті світу-2019.

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Булеца став володарем "срібного м'яча" як другий найкращий гравець Мундіалю, поступившись корейцю Лі Кангіну. Сікан отримав "срібний бутс" як другий найкращий бомбардир. Переможцем став норвежець Ерлінг Халанд, який забив 9 голів у ворота Гондураса.

Нагадаємо, збірна України U-20 у фіналі чемпіонату світу перемогла Південну Корею і стала переможцем турніру.

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