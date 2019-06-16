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Булеца отримав "срібний м'яч" ЧС-2019 U-20, Сікан – "срібний бутс"

08:49 84 Читать на русском
Булеца отримав "срібний м'яч" ЧС-2019 U-20, Сікан – "срібний бутс"
Данило Сікан / ФІФА

Хавбек збірної України U-20 Сергій Булеца отримав "срібний м'яч" чемпіонату світу-2019, тоді як Данило Сікан став володарем "срібного бутса".

ФІФА на своєму офіційному сайті повідомила, що футболісти збірної України U-20 Сергій Булеца та Данило Сікан отримали індивідуальні нагороди після тріумфу на чемпіонаті світу-2019.

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Булеца став володарем "срібного м'яча" як другий найкращий гравець Мундіалю, поступившись корейцю Лі Кангіну. Сікан отримав "срібний бутс" як другий найкращий бомбардир. Переможцем став норвежець Ерлінг Халанд, який забив 9 голів у ворота Гондураса.

Нагадаємо, збірна України U-20 у фіналі чемпіонату світу перемогла Південну Корею і стала переможцем турніру.

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Україна U-20 Україна U-20 Чемпіонат світу U-20 Світ Сергій Булеца Сергій Булеца Данило Сікан Данило Сікан
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