Брутальний українець та провокаційний Балотеллі: епічна реакція зірок футболу на дубль Мессі у ворота Ліверпуля

Футбольний світ знову опинився біля ніг Ліонеля Мессі. Найкращий гравець світу прибив неймовірний Ліверпуль на Камп Ноу.

Можливо, найбільший резонанс у мережі викликав коментар скандально відомого форварда Марселя Маріо Балотеллі, який порушив одвічну суперечку: "На благо футболу, будь ласка, не порівнюйте його з 7-м номером Юве".

"Маестро, геній, батько футболу". Світова преса возвеличує Мессі найяскравішими епітетами після розгрому Ліверпуля

Екс-гравці збірної Англії Гарі Лінекер та Ріо Фердінанд, які коментували поєдинок на Камп Ноу для британського телебачення, ледь не збожеволіли після феноменального гола Мессі зі штрафного.

Барселона – Ліверпуль – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Колишній партнер Лео по збірній Аргентини Есек'єль Лавессі не зумів підібрати цензурні слова, щоб описати дальній постріл аргентинця: "Ну ти й в*бав".

Захисник Манчестер Юнайтед Маркос Рохо дав чітко зрозуміти, хто король сучасного футболу.

Легенда Барселони та збірної Бразилії Рівалдо готовий вручити Мессі шостий "Золотий м'яч" вже сьогодні.

Центральний оборонець мюнхенської Баварії Матс Хуммельс вважає, що Лео перебуває на іншому рівні.

Максі Родрігес, який два сезони захищав кольори Ліверпуля, називає свого геніального співвітчизника божевільним.

Один з найбільших майстрів штрафних ударів в історії Девід Бекхем втратив дар мови після гола Мессі: "Вау".

Легендарний капітан Барселони Карлес Пуйоль вкотре залишився шокованим перфомансом Лео: "О Боже мій, Мессі!!!".

Півзахисник Монако та колишній партнер Мессі по Барселоні Сеск Фабрегас стверджує, що аргентинець – найкращий гравець світу.

"Знімаю капелюха перед Ліверпулем за дивовижний виступ. Ви можете програти лише тоді, коли проти вас грає така хороша команда, а, особливо, винятковий футболіст, який значно перевершує усіх інших", – написав іспанець у Твіттері.

Hats off to Liverpool, what an amazing performance. You can only lose a game like that if against you there is a good team but specially a player that is well above the rest.