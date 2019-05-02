Брутальний українець та провокаційний Балотеллі: епічна реакція зірок футболу на дубль Мессі у ворота Ліверпуля

Футбольний світ знову опинився біля ніг Ліонеля Мессі. Найкращий гравець світу прибив неймовірний Ліверпуль на Камп Ноу.

Можливо, найбільший резонанс у мережі викликав коментар скандально відомого форварда Марселя Маріо Балотеллі, який порушив одвічну суперечку: "На благо футболу, будь ласка, не порівнюйте його з 7-м номером Юве".

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"Messi fenómeno. Por el bien del fútbol, no lo comparen más con el 7 de la Juventus...", (Mario Balotelli) pic.twitter.com/l581Ji1Z2S — SportsCenter (@SC_ESPN) 1 травня 2019 р.

Екс-гравці збірної Англії Гарі Лінекер та Ріо Фердінанд, які коментували поєдинок на Камп Ноу для британського телебачення, ледь не збожеволіли після феноменального гола Мессі зі штрафного.

Барселона – Ліверпуль – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Gary Lineker and Rio Ferdinand when Lionel Messi's stunning free-kick hit the back of the net!



pic.twitter.com/HVdch02WXI — Photos of Football (@photosofootball) 2 травня 2019 р.

Колишній партнер Лео по збірній Аргентини Есек'єль Лавессі не зумів підібрати цензурні слова, щоб описати дальній постріл аргентинця: "Ну ти й в*бав".

Захисник Манчестер Юнайтед Маркос Рохо дав чітко зрозуміти, хто король сучасного футболу.

Легенда Барселони та збірної Бразилії Рівалдо готовий вручити Мессі шостий "Золотий м'яч" вже сьогодні.

Центральний оборонець мюнхенської Баварії Матс Хуммельс вважає, що Лео перебуває на іншому рівні.

That guy is just another level — Mats Hummels (@matshummels) 1 травня 2019 р.

Максі Родрігес, який два сезони захищав кольори Ліверпуля, називає свого геніального співвітчизника божевільним.

Один з найбільших майстрів штрафних ударів в історії Девід Бекхем втратив дар мови після гола Мессі: "Вау".

Легендарний капітан Барселони Карлес Пуйоль вкотре залишився шокованим перфомансом Лео: "О Боже мій, Мессі!!!".

OMG LEO MESSI! — Carles Puyol (@Carles5puyol) 1 травня 2019 р.

Півзахисник Монако та колишній партнер Мессі по Барселоні Сеск Фабрегас стверджує, що аргентинець – найкращий гравець світу.

Es imposible que alguien me diga que ha habido alguien mejor que el. — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) 1 травня 2019 р.

"Знімаю капелюха перед Ліверпулем за дивовижний виступ. Ви можете програти лише тоді, коли проти вас грає така хороша команда, а, особливо, винятковий футболіст, який значно перевершує усіх інших", – написав іспанець у Твіттері.

Hats off to Liverpool, what an amazing performance. You can only lose a game like that if against you there is a good team but specially a player that is well above the rest. — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) 1 травня 2019 р.

Крутий статистик Алексіс Мартін-Тамайо, більш відомий як Mister Chip, зазначає, що основна різниця між Барселоною та Ліверпулем – Мессі.

FCB 3-0 LIV (FT) - No perdían desde enero. Solo han perdido un partido en la Premier en toda la temporada. Venían de arrasar en Múnich y en Oporto. Tienen un equipazo y hoy han hecho un partidazo.



Bueno, 3-0. Esa es la diferencia entre tenerle a él al lado o tenerle en frente. pic.twitter.com/Oqf7IkLBR4 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 1 травня 2019 р.

Головний "Пінтуріккіо" італійського футболу Алессандро Дель П'єро також не пропустив шоу Мессі: "Гол дня".

Екс-хавбек збірної України, а нині експерт на телебаченні Євген Левченко: "Ліверпуль грав дуже солідно. Але у Барси є Мессі. І так це кліше, але Мессі настільки геніальний, що по-іншому не скажеш".

Ливерпуль играл очень солидно. Но у Барсы есть Месси. И да это клише, но Месси настолько гениален, что по другому никак не скажешь. #GOAT — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 1 травня 2019 р.

Максим Калініченко не ліз за словами у кишеню, аргентинець його знову сильно вразив: "Ну як же тренери охр***вають... Готуєшся до матчу, ніби все нормально, по плану. І знаєш, що там є Мессі. І всі знають. Але йому по**ру, що всі все знають... І по**ру на всі тактики-шмактики. Він просто знає, як буде, а Салах – ні".

Ну как же тренеры охреневают...Готовишься к матчу,вроде всё нормально,по плану.И знаешь что там Месси есть.И все знают.Но ему похеру что все всё знают...И похеру на все тактики-шмактики.Он просто ЗНАЕТ как будет.А Салах нет‍♂️ — Maksym Kalinichenko (@kalynych25) 1 травня 2019 р.

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