У поєдинку чемпіонату штату Пернамбукано забили розкішний гол. Відео вже набрало більше мільйона переглядів у соцмережах.

Автором фантастичного забитого м'яча став захисник Лукао, який виступає за Атлетіко Салгейро. 21-річний захисник у компенсований до першого тайму час ударом з льоту зі своєї половини поля вразив ворота Сете де Сетембро.

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До воріт було не менше 70-ти метрів. Голкіпер явно не очікував такого, а тому відверто проспав. Щоправда, шедевр явно вийшов випадковим – помітно, що Лукао просто вибивав м'яч куди подалі, адже до перерви залишалися лічені секунди.

Матч завершився із рахунком 4:0 на користь Атлетіко Салгейро, який посідає 5 місце в турнірній таблиці (4 очки). Сете де Сетембро йде останнім, програвши всі три матчі із загальною різницею 0:14.

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