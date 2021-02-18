Півзахисник Дмитро Білоног став гравцем Єнісея, повідомляє клубна сторінка у соціальній мережі Вконтакте.

Ковалець офіційно покинув Чорноморець

25-річний гравець підписав з російською командою угоду до кінця сезону. Нова команда українця після 26-ти турів посідає у другому за силою дивізіоні Росії 10-ту сходинку, набравши 37 очок.

Нагадаємо, Білоног – вихованець донецького Шахтаря. У структурі "гірників" перебував з 2012 по 2015 роки, однак за головну команду не провів жодного матчу. Останньою командою Дмитра був фінський Маріехамн, який він покинув після завершення контракту на початку січня 2020 р. Українець також встиг пограти за кропивницьку Зірку, донецький Олімпік, російський Урал та мінське Динамо. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

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