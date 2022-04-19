Роман Безус після перемоги в Кубку Бельгії не забув про трагічні події в Україні.

Гент обіграв Андерлехт у серії пенальті та виграв Кубок Бельгії 2021/22. Роман Безус відіграв 88 хвилин і наприкінці першого тайму забив гол, який скасували через офсайд.

Безус виграв Кубок Бельгії – тріумф Гента у серії пенальті, незарахований гол українця

Святкуючи з партнерами перемогу у фіналі, півзахисник прихопив прапор України. Роман став єдиним серед усіх гравців Гента, який на церемонії нагородження був із символікою своєї країни. Також Безус одягнув футболку з написом "Моліться за мир, моліться за Україну".

Нагадаємо, здобутий Кубок Бельгії став для 31-річного українця першим після відходу з Динамо у 2015-му. Гент став володарем Кубка вперше з 2010-го.

Росія напала на Україну: Динамо підсилилось героєм Євро, кінець скандальної епопеї зі збірною (LIVE)

\