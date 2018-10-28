Баварія впевнено перемогла АЕК, Чигринський відіграв повний матч

Поєдинок 3-го туру Ліги чемпіонів УЄФА між АЕКом та Баварією завершився комфортною перемогою німецького чемпіона.

Баварія прогнозовано домінувала протягом усього матчу, але в першому таймі грецька оборона на чолі з Дмитром Чигринським несподівано зупинила німецьку машину – в тому плані, що голами вона так і не розродилася. Мюнхенці мали пристойну кількість моментів, найгостріші з яких відбулися на старті та закінченні тайму – на 11-12-й хвилинах два неточних, але дуже гострих удари завдали Лєвандовскі та Гнабрі, а на 39-й все той же Серж після навісу в штрафний пробив повз ближню штангу. Господарі могли забити хіба що на 20-й хвилині, коли Понсе вдалося пробити з меж карного майданчика в правий кут – повз ворота.

Старт другого тайму афінці відзначили двома класними моментами: на 53-й хвилині Бакасетас пробив з дистанції у сантиметрах від лівої штанги, а на 59-й Клонарідіс не влучив у площину з меж штрафного. Баварія одразу ж за це покарала – причому дуплетом. На 61-й хвилині Хаві Мартінес опинився першим на добиванні й відкрив рахунок, а на 63-й німці розіграли красиву комбінацію у штрафному й забили другий – це Роберт Лєвандовскі замкнув передачу Рафіньї. Через чотири хвилини Лєвандовскі міг і дубль оформити, але він не зміг реалізувати віч-на-віч. Так чи інакше, але гру було зроблено – АЕК так і не зміг відквитати хоча б один м'яч.

Баварія набрала сім очок та очолила групу Е, в той час як АЕК з нулем залишається на останньому місці.

Ліга чемпіонів УЄФА 2018/2019, 3-й тур, Група Е

АЕК – Баварія – 0:2

Голи: Мартінес, 61, Лєвандовскі, 63