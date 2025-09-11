Барселона виграла чемпіонат світу – єдиний гол забив гравець збірної України у стилі Мессі (ВІДЕО)
Півзахисник Барселони Артем Рибак продовжує демонструвати талант українських футболістів за кордоном.
Молодіжний клубний чемпіонат світу 2025, фінал
Барселона U-18 – Расінг U-18 – 1:0
Гол: Рибак, 68
Молодіжна команда Барселони здобула важливу перемогу над Расінгом у фіналі Молодіжного клубного чемпіонату світу, завершивши матч з рахунком 1:0. Єдиний гол у зустрічі на 68-й хвилині забив українець Артем Рибак.
Футболіст отримав точну передачу, майстерно обійшов голкіпера суперника та пробив у пусті ворота, забезпечивши перемогу каталонцям. Цей гол став вирішальним і приніс Барселоні перемогу.
Нагадаємо, Артем раніше перебував у системі Шахтаря, але після повномасштабного вторгнення Росії, коли йому було 12 років, переїхав і зміг закріпитися в Барселоні. Не так давно юнак дебютував за збірну України U-16, де провів уже 6 матчів і забив 1 гол.
