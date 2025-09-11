Молодіжний клубний чемпіонат світу 2025, фінал

Барселона U-18 – Расінг U-18 – 1:0

Гол: Рибак, 68

Чигринський офіційно завершив кар'єру – екс-футболіст Барселони вже знайшов нове місце роботи

Молодіжна команда Барселони здобула важливу перемогу над Расінгом у фіналі Молодіжного клубного чемпіонату світу, завершивши матч з рахунком 1:0. Єдиний гол у зустрічі на 68-й хвилині забив українець Артем Рибак.

Футболіст отримав точну передачу, майстерно обійшов голкіпера суперника та пробив у пусті ворота, забезпечивши перемогу каталонцям. Цей гол став вирішальним і приніс Барселоні перемогу.

Нагадаємо, Артем раніше перебував у системі Шахтаря, але після повномасштабного вторгнення Росії, коли йому було 12 років, переїхав і зміг закріпитися в Барселоні. Не так давно юнак дебютував за збірну України U-16, де провів уже 6 матчів і забив 1 гол.

LA ACADEMIA SE QUEDÓ EN LA PUERTA: este fue el gol de Artem Rybak para darle el triunfo 1-0 a Barcelona ante Racing en la final del Mundial de Clubes Juvenil.



#MundialClubesJuvenil por #DisneyPlus Plan Premiumpic.twitter.com/8XfmLZhPdF — SportsCenter (@SC_ESPN) September 11, 2025

BARCELONA LE GANÓ A RACING Y ES EL GRAN CAMPEÓN



La Academia cayó 1-0 con los Culés en la final del Mundial de Clubes Juvenil 2025.



️ Artem Rybak (68’) pic.twitter.com/dVq21WSMOD — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 10, 2025

Барселона переманила одного з найцікавіших талантів України – він уже забиває суперголи і вражає іспанські ЗМІ