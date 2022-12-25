У Барселоні визнають, що 26-річний Рафінья поки не виправдовує очікувань. Бразилець розпочав сезон у статусі основного гравця, але з часом втратив довіру Хаві, який переважно використовує на правому фланзі атаки Усмана Дембеле.

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"Синьо-гранатові" вже роздумують над продажем Рафіньї влітку 2023 року. Трансфер вінгера, до якого є інтерес в АПЛ, оцінюють приблизно в 50 мільйонів євро. Щоправда, є одна серйозна проблема – сам гравець нікуди не збирається, повідомляє Relevo.

Влітку бразилець обирав між Челсі та Барселоною, але в підсумку вирішив приєднатися до "синьо-гранатових". Рафінья налаштований довести Хаві право на місце у складі. Оточення гравця натякає на приклад Вінісіуса в Реалі, який у перші сезони теж розчаровував, а згодом став ключовим гравцем мадридців.

Нагадаємо, влітку Барса заплатила Лідсу за бразильця 58 мільйонів євро. Рафінья зіграв 18 матчів, забив 2 голи і 4 рази асистував партнерам. Його контракт розрахований до літа 2027 року.

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