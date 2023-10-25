"Дуже радий, що нам вдалося тут перемогти. За останні 10 років не так багато команд перемагали тут у єврокубках, а ми це зробили. Мені дуже сподобалася команда, особливо в перші 60-65 хвилин, бо ми грали так, як хотіли. Після того, як ми повели у рахунку 2:0, треба було забивати третій гол, і такі нагоди були, але ми цього не зробили.

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Вся справа в досвіді та уроках, які ти отримуєш після поразок. Після них ти вчишся значно швидше. Це була зовсім інша команда, ніж та, яка грала проти Ланса. У нас були моменти, коли ми домінували на полі. Жезус? Він відчув дискомфорт у підколінному сухожиллі, подивимося. Він одразу ж попросив заміну, що не дуже добре, бо він не з тих гравців, які так роблять. Нам доведеться почекати, подивимося через кілька днів", – наводить слова Артети BBC.

Нагадаємо, що Арсенал на виїзді мінімально здолав Севілью (2:1), а Жезус став одним з головних героїв, забивши та віддавши результативну передачу.

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