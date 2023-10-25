"Очень рад, что нам удалось здесь победить. За последние 10 лет не так много команд побеждали здесь в еврокубках, а мы это сделали. Мне очень понравилась команда, особенно в первые 60-65 минут, потому что мы играли так, как хотели. После того, как мы повели в счете 2:0, надо было забивать третий гол, и такие возможности были, но мы этого не сделали.

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Все дело в опыте и уроках, которые ты получаешь после поражений. После них ты учишься значительно быстрее. Это была совсем другая команда, чем та, которая играла против Ланса. У нас были моменты, когда мы доминировали на поле. Жезус? Он почувствовал дискомфорт в подколенном сухожилии, посмотрим. Он сразу же попросил замену, что не очень хорошо, потому что он не из тех игроков, которые так делают. Нам придется подождать, посмотрим через несколько дней", – приводит слова Артеты BBC.

Напомним, что Арсенал на выезде минимально одолел Севилью (2:1), а Жезус стал одним из главных героев, забив и отдав результативную передачу.

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