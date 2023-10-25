Олександр Зінченко втрачає позиції у боротьбі з Такехіро Томіясу за місце в старті Арсенала.

Фанати "канонірів" обрали японця найкращим гравцем матчу Ліги чемпіонів проти Севільї (2:1).

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Томіясу замінив Зінченка після провального тайму українця проти Челсі, а тепер отримав усі 90 хвилин і справді виглядав непогано. Втім, у складі Арсенала був значно яскравіший герой – Габі Жезус, який оформив асист і розкішний переможний гол. Сайт УЄФА визнав найкращим саме форварда лондонців.

Наступний матч Арсенал проведе 28 жовтня проти Шеффілд Юнайтед в чемпіонаті Англії. Ймовірно, слід знову очікувати Томіясу в основі на лівому ланзі оборони "канонірів".

Our Player of the Match against Sevilla...



️ Takehiro Tomiyasu ️ pic.twitter.com/tYQFZMW8vJ — Arsenal (@Arsenal) October 25, 2023

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