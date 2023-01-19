"Каноніри" ведуть перемовини з Брайтоном щодо переходу Леандро Троссара, якого Роберто Де Дзербі виключив зі складу.

Нещодавно 28-річний Леандро Троссар був відсторонений від тренувань із Брайтоном. Після конфлікту гравця з Роберто Де Дзербі агент бельгійсього вінгера заявив, що найкращим варіантом вирішення проблеми буде зміна клубу.

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Арсенал виявився найспритнішим. "Каноніри" після провалу з Михайлом Мудриком не повторили своєї помилки, оперативно узгодивши особистий контракт з атакувальним хавбеком збірної Бельгії. Зараз тривають перемовини між клубами, повідомляє Фабріціо Романо.

За словами інсайдера, Леандро Троссар має великі шанси стати одноклубником Олександра Зінченка вже у поточне вікно. Арсенал підпише гравця на постійній основі.

У сезоні 2022/23 Троссар є найкращим бомбардиром Брайтона, забивши 7 голів в АПЛ. Бельгієць захищав кольори "чайок" з 2018 року, зігравши 121 матч (25 голів, 14 асистів). Transfermarkt оцінює гравця у 30 мільйонів євро, але Брайтон отримає значно менше – угода Троссара, у якого вже нема майбутнього в клубі, чинна до літа наступного року.

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