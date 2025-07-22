Англійський клуб оскаржив рішення УЄФА про виключення з єврокубка
19:32 - Читати іншою мовою
Крістал Пелас не має наміру миритися з рішенням УЄФА.
Крістал Пелас оскаржив своє виключення з Ліги Європи. Спортивний арбітражний суд підтвердив, що "червоно-сині" подали апеляцію на рішення про виключення клубу з Ліги Європи. Про це інформує Sky Sports.
Крістал Пелас офіційно виключений з Ліги Європи
Очікується, що рішення буде ухвалено до 11 серпня.
Раніше УЄФА виключив Крістал Пелас з Ліги Європи у зв'язку з тим, що власник клубу Джон Текстор також володіє Ліоном, який теж пробився в цей єврокубок. Регламент турніру забороняє одному власнику володіти двома або більше клубами.
Так "орли" були переведені в Лігу конференцій.
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