Крістал Пелас оскаржив своє виключення з Ліги Європи. Спортивний арбітражний суд підтвердив, що "червоно-сині" подали апеляцію на рішення про виключення клубу з Ліги Європи. Про це інформує Sky Sports.

Крістал Пелас офіційно виключений з Ліги Європи

Очікується, що рішення буде ухвалено до 11 серпня.

Раніше УЄФА виключив Крістал Пелас з Ліги Європи у зв'язку з тим, що власник клубу Джон Текстор також володіє Ліоном, який теж пробився в цей єврокубок. Регламент турніру забороняє одному власнику володіти двома або більше клубами.

Так "орли" були переведені в Лігу конференцій.

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